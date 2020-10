Discariche abusive in zona via Oreto

Chiedo l'intervento della Rap al più presto per queste discariche abusive. La continua inciviltà della gente che nonostante tutto continua a scaricare abusivamente materiali non idonei alla spazzatura normale, nonostante ci siano delle aree idonee a Palermo come le isole ecologiche dove li ogni genere di rifiuto viene catalogato e smaltito. Le vie in questione sono: via Michele Foderà la prima, mentre la seconda è via Mortillaro, entrambe traverse vicino via Oreto bassa.