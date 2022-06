L'eterna discarica di via Riserva Reale all'angolo con via Tommaso Marcellini

La foto, scattata ieri, ritrae "lo spettacolo" dell'eterna discarica di via Riserva Reale all'angolo con via Tommaso Marcellini. Da un lato, chi dovrebbe raccogliere i rifiuti evidentemente latita; ma dall'altro, a guardare i cassonetti, non mi pare che i cittadini si comportino in maniera civile e che collaborino con l'amministrazione comunale.

Mi domando se sia così difficile installare delle telecamere per scovare gli sporcaccioni di turno e sanzionarli adeguatamente o, magari, potenziare i controlli nella zona, ormai palesemente abbandonata a se stessa!