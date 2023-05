La discarica "arredata" di via Silvio Boccone: il quadro buttato per abbellire lo scempio

Vivo da oltre 20 anni nella zona di via Oreto e mi capita di passare da via Silvio Boccone, stradina che costeggia la stazione centrale. Da due decenni due punti della via vengono utilizzati come discarica di mobili, detriti e ingombranti e, nonostante ogni tre o quattro mesi la Rap provveda alla pulizia, non c'è verso di eliminare definitivamente questo scempio.

Basterebbero dei controlli e qualche telecamera per riprendere chi viene a gettare abusivamente - soprattutto dopo traslochi - i rifiuti e multarlo pesantemente.

Ormai la discarica fa parte dell'arredo urbano e, visto che nessuno pulisce, qualcuno ha deciso di prendere uno dei rifiuti, un quadro, e di appenderlo al muro, cercando di abbellire una montagna di munnizza che bella proprio non è.