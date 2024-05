Discarica in via Principe di Scordia

Gallery



Volevo segnalare l'attuale situazione su una porzione di marciapiede di via Principe di Scordia, al civico 85 situazione che si protrae già da diverse settimane, peggiorando di giorno in giorno. Nonostante le varie segnalazioni fatte alla Rap ad oggi non è intervenuto nessuno, ed intanto la discarica aumenta a dismisura non permettendo più il normale transito di pedoni sul marciapiede, costringendoli a scendere in strada trafficata mettendo a rischio la propria incolumità!