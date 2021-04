Zisa, discarica in via dei Normanni

Degrado urbano ed incuria in Via Normanni. Una vera e propria discarica a cielo aperto si è formata in Via Normanni a pochi metri dal Castello della Zisa, come se non bastasse ormai da anni anche le erbaccie infestanti che crescono sui marciapiede hanno reso questi ultimi inagibili, il carrettino dell'operatore ecologico sta sempre comodamente legato al palo della luce da così tanto tempo che ha fatto perfino la ruggine (perchè mai venga consentita questa cosa è un vero enigma) e noi residenti siamo costretti a pulire da noi la strada. In attesa di pagare la nuova tari. Una vera e propria vergogna.