Via Tommaso Marcellini, la discarica è sempre qui e intanto noi paghiamo la Tari

A distanza di pochi giorni dalle precedenti segnalazioni, che evidentemente non hanno sortito alcun effetto su chi di dovere, mi ritrovo a reiterare la segnalazione relativa all'eterna discarica insistente in via Tommaso Marcellini angolo via Riserva Reale, in un tratto di strada per altro intitolato ad un militare vittima della mafia.

Ritengo vergognoso che le istituzioni tollerino, ormai da anni, la presenza di questa vergognosa discarica di rifiuti, giornalmente alimentata da cittadini incivili, palesemente certi di rimanere impuniti stante l'assoluta assenza di qualsivoglia forma di controllo. Perché non vengono installate delle telecamere a salvaguardia della via? Perché nel corso della giornata, magari nel pomeriggio o nelle serate non vengono predisposti dei controlli mirati? Anche noi abitanti della via Tommaso Marcellini paghiamo la Tari ed è ingiusto non avere alcun servizio a riscontro. Per dovere di cronaca le foto sono state scattate intorno alle 17 di oggi 28 maggio.