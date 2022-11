Via A. Giuffredi, 8 · Politeama

La via Argisto Giuffredi continua ad essere oggetto sia degli incivili di quartiere che buttano qualunque cosa ogni giorno e in qualsiasi orario festivi compresi, sia della totale assenza da parte della Rap che non provvede neanche allo spazzamento ordinario. A nulla ad oggi sono servite le segnalazioni inviate alla Rap.