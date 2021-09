Discarica tra mercato del Capo e Tribunale

Via Porta Carini, 70 · Palermo

Via Porta Carini, 70 · Palermo

In via Porta Carini 70, nel passaggio che collega il mercato del Capo con il Tribunale, a pochi metri dai tavoli di un ristorante si trova una discarica formatasi su un cumulo di sabbia abbandonata dopo i lavori di ristrutturazione di un magazzino di una nota pescheria adiacente. Questo è lo spettacolo che viene offerto a residenti, passanti, turisti e ospiti dei numerosi b&b che affacciano sul cortile. Inutili le numerose e ripetute segnalazioni effettuate da mesi, la cosa non interessa nessuno.