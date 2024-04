In via Tiro a Segno distesa di rifiuti eterna, in mezzo anche un monopattino | Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È sconcertante continuare a vedere queste situazioni in via Tiro a Segno. Molto spesso abbiamo segnalato a chi di competenza, ma il risultato appare devastante, devastante è anche la politica che non ha nessuno progetto politico amministrativo per risolvere il problema spazzatura. Sì va esclusivamente per vie straordinarie con soldi pubblici, che gravano onerose per ciascuno cittadino. Se non sì riesce a intervenire, i cittadini utilizzano il metodo di dargli fuoco, e quindi noi lavoratori che lavoriamo all'interno degli uffici comunali siamo costretti a respirare diossina, nessuno organo competente interviene per la sicurezza sui luoghi di lavoro.