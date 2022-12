Via Telesino è una discarica: "Colpa degli incivili che abbandonano la differenziata ai piedi delle campane"

Gallery



Ancora spazzatura abbandonata in strada ai piedi delle campane in via Telesino, 81. Gli addetti allo svuotamento intervengono periodicamente, ma gli incivili non rispettano le regole della raccolta differenziata e continuano ad abbandonare i sacchetti per terra, destinati a finire successivamente nell'indifferenziato.

La strada è diventata stretta e pericolosa, perciò sarebbe opportuno collocare le campane altrove, preferibilmente in una strada più larga e meno trafficata. Resta il fatto che nonostante le numerose richieste inoltrate agli uffici competenti, non c'è mai stato riscontro da parte della Rap: la situazione è sempre la medesima.