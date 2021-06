Via Latteri, nonostante le segnalazioni i sacchetti d'immondizia in strada proliferano

Gallery



















Nonostante la segnalazione fatta dal sottoscritto in data 24 Giugno nella quale veniva rappresentata con un'adeguata documentante fotografica delle condizioni igienico sanitarie nelle quali versa la città di Palermo a causa della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani, si trova costretto a sollecitare un intervento volto a risolvere nel più breve tempo possibile la incresciosa situazione aggravata dalle temperature di questi giorni.

Oltretutto mi chiedo e chiedo al nostro Sincado come faranno domani il mercatino rionale, puntualizzo anche che vi sono due scuole una media ed una elementare e che è inammissibile che dei bambini vengano esposti al rischio di contrarre malattie a causa della mancata raccolta dei rifiuti. Come si vede in alcune foto non è possibile neanche camminare sul marciapiede visto che quest'ultimo è invaso dalla spazzatura. Quanto tempo ancora dobbiamo aspettare prima di vedere le strade pulite? L'importante che il nostro Sindaco chiede aumenti Tari ed inserimento Tari nelle utenze.