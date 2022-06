Zona Calatafimi, la discarica di via Riserva Reale cresce grazie alla "collaborazione" degli incivili

Gallery



In via Riserva Reale angolo Via Tommaso Marcellini ormai i cumuli di rifiuti fanno parte dell'arredo urbano e con le alte temperature i "profumi" arrivano sin dentro le abitazioni. Chi dovrebbe pulire continua a non farlo ed i tanti incivili che popolano la zona, strafottendosene di tutto e tutti, collaborano alla crescita dell'opera d'arte perseverando nel gettare l'immondizia lungo la strada, evidentemente consapevoli del fatto che la zona è talmente abbandonata a se stessa che in ogni caso nessuno si adopererà a porre in atto qualsivoglia forma di controllo. Mi auguro che prima o poi qualcuno si svegli dal letargo e restituisca dignità sia al quartiere che ai suoi abitanti.