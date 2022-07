Via Riserva Reale, quella discarica come l'Araba Fenice: "Più puliscono e più si riforma"

Gallery



La discarica che si trova tra la via Tommaso Marcellini e la via Riserva Reale, più volte segnalata e più volte ripulita, è sempre lì e continua a proliferare. Da una lato i rifiuti non vengono rimossi giornalmente ma dall'altro lato gli incivili, noncuranti delle abitazioni vicine e del grave danno ambientale che arrecano, depositando ogni tipo di immondizia in strada e perseverano nell'illecita abitudine, certi di rimanere impuniti.

È vero che la zona non ricade nel "salotto buono" di Palermo ma è pur vero che i residenti pagano le tasse a cui dovrebbe comunque seguire un riscontro. Mi domando se sia così difficile installare delle telecamere per scoraggiare e sanzionare gli sporcaccioni o se sia così difficile predisporre dei servizi mirati a cura della polizia municipale. Non appena la Rap svuota i contenitori e ripulisce la strada, a distanza di neanche mezza giornata, lo "spettacolo" si ripropone puntualmente!