Via Antonio Marinuzzi · Oreto-Stazione

Via Antonio Marinuzzi · Oreto-Stazione

Da giorni si è creata una discarica abusiva in via Antonio Marinuzzi, angolo via Guastella, zona stazione centrale. Mi auguro che la Rap intervenga presto.

Segnalazione giunta da un lettore alla redazione di PalermoToday