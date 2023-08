Discarica in via Maccionello, i residenti: "Da anni in lotta contro l'inciviltà"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci troviamo in via Maccionello, la strada che costeggia viale Regione Siciliana e che finisce dove inizia il nuovo ingresso dell’ospedale Cervello. E' semplicemente vergognoso da anni combattiamo contro chi abbandona qualsiasi tipo di rifiuto di qualsiasi entità, non riusciamo più a passare con le nostre auto e siamo costretti ad andare contro mano per rimetterci in viale Regione Siciliana ovviamente con dei rischi enormi. Chiedo a nome di tutti i residenti di via Maccionello un aiuto alle nostre istituzioni basterebbe l’installazione di apposite telecamere così da sanzionare chi trasgredisce. L'abbandono dei rifiuti è uno degli illeciti più frequenti che, purtroppo, spesso si esaurisce senza la punizione dei colpevoli che restano ignoti.