Vi presento la discarica perenne di via Ferdinando di Giorgi, davanti alla scuola Leonardo da Vinci, una vergogna totale. Ringraziamo il Comune che intasca i soldi della tassa sui rifiuti e non li usa per quello che dovrebbero essere usati. Viviamo in una città che non è per niente amministrata per come si dovrebbe. Ma chi ci amministra cosa guarda? Soltanto le entrate sul conto corrente del Comune? Mi sa tanto di sì. Vergognatevi.