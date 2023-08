Discarica storica in via Albanese: "E al Comune hanno il coraggio di raddoppiarsi lo stipendio"

Via Enrico Albanese, 1 · Libertà

Via Enrico Albanese, 1 · Libertà

Gallery

















Ricordo al Sindaco, alla sua Giunta e a tutti i consiglieri comunali di Palermo (che hanno avuto il coraggio di raddoppiarsi lo stipendio) che hanno a disposizione circa 700 giardinieri della Reset, operai giardinieri qualificati in carico al Comune, operai specializzati della Rap e battaglioni di vigili urbani che appaiono quando il papa è in città, che da via libertà sino al piano dell'Ucciardone la condizione generale delle strade è questa! Buon privilegio a tutti.