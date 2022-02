Sono un semplice cittadino e questo è lo scempio che praticamente mi ritrovo ogni due settimane aprendo la finestra di casa. Siamo in via Costantino Lascaris, all'angolo con via Guglielmo Albimonte, zona Noce. Non se ne può più, la gente è indegna. Ho anche scritto al sindaco per trovare una soluzione. Almeno mettessero una telecamera di sorveglianza.