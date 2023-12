Zisa, discarica in via Corradino di Svevia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sera del 24 dicembre 2023 è stata l'ultima volta che in via Corradino Di Svevia sono stati ripuliti i cassonetti. Ad oggi 29 dicembre ci ritroviamo la strada invasa dai rifiuti e fra poco la carreggiata non sarà più transitabile. Il cattivo odore è insopportabile e ci chiediamo che senso ha pagare la Tari quando il Comune non ci assicura i servizi di rimozione dei rifiuti. Chiediamo al sindaco Lagalla cosa farebbe se dove risiede lui si trovasse a vivere questo degrado. Se non sanno governare perché continuano a riscaldare le poltrone mettendosi in tasca delle indennità che non meritano.