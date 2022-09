La pulizia straordinaria non arriva in via Bernini: "Strada piena di rifiuti da giorni"

Ormai da sabato scorso la Rap non svuota i cassonetti in via Bernini, evidentemente la pulizia straordinaria che è cominciata lo scorso lunedì a Partanna Mondello, prevede di trascurare tutti gli altri quartieri. A nulla sono valse le numerose segnalazioni fatte al Comune anche attraverso le pagine di questo giornale. Semplicemente ridicola l'idea di fare grandi pulizie in una singola zona della città e lasciare marcire nel degrado tutte le altre zone.