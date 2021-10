Via Giuseppe Cammarano, 26 · Cruillas

Via Giuseppe Cammarano, 26 · Cruillas

Questo è quello che succede ogni 2-3 giorni in via Giuseppe Cammarano, quartiere Cruillas. I rifiuti non vengono raccolti regolarmente e qualche incivile li brucia. Inoltre le campane utilizzabili sono solo due, le altre sono fuori uso.