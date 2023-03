Discarica al Capo: "Non un bello spettacolo per i turisti"

Ci troviamo a due passi dal mercato del Capo, esattamente all'incrocio tra via Cappuccinelle e via Matteo Bonello, tra la Cattedrale di Palermo e il Palazzo di giustizia, zona frequentata da tanti turisti, basterebbe poco affinché Palermo diventi pulita e accogliente. Il problema non è solo dato dalla presenza di ingombranti ma è anche igienico in quanto animali randagi e ratti si nutrono con l'immondizia abbandonata. Diverse segnalazioni sono state fatte alla Rap, in questi mesi, senza ancora ottenere nessun risultato.