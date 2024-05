Discarica o pubblica via? No, un'opera d'arte che rende l'aria irrespirabile

Gallery



All'intersezione di via Tommaso Marcellini e via Riserva Reale, insiste ormai da anni una vera e propria discarica che di tanto in tanto viene rimossa con l'ausilio delle ruspe e che puntualmente, anche nel giro di poche ore si riforma sempre più consistente. "L'opera d'arte", fotografata alle ore 16 di oggi 22 maggio, oltre ad essere indecorosa rende l'aria irrespirabile, specie nelle giornate più calde, attraendo topi e gabbiani. Il prossimo 2 giugno dovremmo pagare l'acconto della Tari che ha visto anche un bel rialzo. Mi domando se sia lecito pretendere il pagamento di una tassa senza rendere alcun servizio a riscontro e se sia così difficile installare delle telecamere al fine di identificare e sanzionare gli incivili che in spregio a qualsivoglia regola contribuiscono ad inzozzare le nostre strade!