Piazzetta Angelina Lanza, la protesta: "Cambiano i sindaci ma la discarica è sempre qui"

Abbiamo una discarica a cielo aperto sotto casa nostra. In piazzetta Angelina Lanza, dietro le poste centrali, non vi è la possibilità di aprire le finestre per prendere una boccata d’aria. È così da anni e nonostante i cambi di gestione della nostra amministrazione comunale, nulla è variato. I rifiuti ingombranti vengono riversati in quell’angolo ogni giorno. Vengono prelevati e il giorno dopo stessa situazione, in quanto hanno capito che lì, non hanno alcun problema e possono lasciare di tutto a tutte le ore del giorno e della notte. Per due anni consecutivi siamo andati al pronto soccorso a causa di morsi in varie parti del corpo da insetti infetti. Abbiamo provato a contattare chiunque, vari amministratori, la Rap, il sindaco, il vice, i vari assessori, ho conservate mail, messaggi, ma la risposta è sempre la stessa, devono capire come risolvere la questione e dove spostare i cassonetti presenti. La situazione è divenuta insopportabile, chiedo pertanto a chi può di fare qualcosa per risolvere definitivamente questa situazione paradossale, per favore, di attivarsi per aiutarci, così è invivibile.