Salve, si segnala che all'interno del parcheggio in via Serradifalco vicino alla scuola Leonardo Da Vinci, sono presenti cumuli di immondizia come si può evincere dalle foto allegate. La situazione è veramente grave, il parcheggio è diventato proprio una discarica abusiva, inoltre da anni che non viene eseguita la manutenzione del verde. Saluti.