Corso Alberto Amedeo, discarica sul marciapiede a due passi dal Tribunale

Neanche questa mattina mi è stato possibile camminare normalmente sul marciapiede senza evitare di fare percorsi a zig zag tra la solita immondizia lanciata a caso, motorini e macchine (che se potessero ti parcheggerebbero anche in soggiorno) e buche varie. Ma ancora mancava il record per marciapiede completamente occupato da resti di mobilio del solito palermitano ignorante e arrogante, per cui il consueto zig zag tra il degrado si è rivelato insufficiente. Non solo sono stato costretto a rinunciare all'uso del marciapiede, deviando obbligatoriamente in mezzo alla strada per proseguire, ma tutto ciò è avvenuto in crso Alberto Amedeo, a pochi passi dal Tribunale. Mi domando quando l'amministrazione si deciderà a controllare e punire questi atti di inciviltà ricorrente, talmente ricorrente da essere vergognosamente ordinaria, esercitata anche a pochi metri da un Tribunale.