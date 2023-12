Discarica abusiva sul lungomare Cristoforo Colombo: "Uno scempio che dura da un anno"

Da 12 (dodici) mesi è presente una discarica sul lungomare Cristoforo Colombo, zona Vergine Maria-Addaura. Ho segnalato per mesi alla Rap ,tramite la loro app, la situazione ma non hanno mai fatto nulla . Difficile anche identificare i rifiuti ormai stratificati: si va da rottami di auto, mobili materiale di risulta ecc. Insomma, basta pensare ad una cosa ed è sicuro che si potrà trovare anche in questo scempio. Adesso ho presentato una denuncia alla procura della Repubblica per il tramite del comando dei vigili urbani: vediamo cosa accadrà. Nel frattempo mi tappo il naso ed incrocio le dita