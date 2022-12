Il benvenuto ai turisti con vista Cattedrale: "Lavori in corso e una discarica"

Gallery







Con una bellissima striscia con la scritta "lavori in corso", accogliamo bus carichi di turisti, facendoli scendere nei parcheggi ex sede stradale di via Papireto, oramai parcheggio pieno di individui che ti chiedono soldi per parcheggiare e un enorme buco nero dove buttare i passeggini l'immondizia e chissà che cosa altro. Il tutto a meno di 150 metri dal nostro gioiello... la Cattedrale, di cui tutta Palermo canta la straordinaria bellezza, bellezza che svetta su questo immondo cantiere abbandonato dove solo le erbacce sembrano cercare di coprire lo schifo più assoluto. I turisti se ne vanno stupiti e sicuramente con la sensazione di schifo più assoluto. Mi chiedo come si possa accettare una situazione del genere e perché non si faccia nulla per una strada così importante di cui sembra non importi più a nessuno.