"Uno scempio quella discarica davanti all'ingresso dell'ospedale Cervello"

Una delle tante discariche storiche della città si trova proprio all'ingresso dell'ospedale Cervello, lato viale Regione Siciliana. È davvero deprimente dover quasi attraversare una montagna di rifiuti per raggiungere l'ingresso dell'ospedale, dove si meriterebbe tutt'altra accoglienza. La Rap? Lo sa. La polizia municipale? Altrettanto. Il sindaco? Immagino proprio di sì visto che lo sanno tutti i palermitani. Allora la domanda nasce spontanea: per quale motivo non si prendono i necessari, seri, provvedimenti per stanare gli incivili e dare un forte segnale di cambiamento?