Discarica in via Giovanni Ferro Luzzi: prima c'era solo un frigo, adesso un mucchio d'ingombranti

Sono ormai passati diversi mesi da quando ho inviato tramite l'app della Rap la segnalazione di un frigorifero abbandonato all'angolo tra via Ferro Luzzi e via Schirò. Il frigo, neanche a dirlo, è rimasto lì. Anzi, col tempo si sono aggiunti altri rifiuti ingombranti e sacchi della spazzatura. In questi giorni iniziano a comparire anche dei ratti morti.

Io so che la colpa non è solo del Comune, poiché sono i cittadini a lasciare i rifiuti in quest'angolo della città, ma so anche che deve essere il Comune ad attuare una strategia educativa e repressiva che faccia capire a noi cittadini cosa vuol dire rispettare uno spazio pubblico.

Con questa segnalazione non voglio puntare il dito contro nessuno, però da cittadino rispettoso degli spazi comuni (e che paga anche tutti i tributi comunali), chiedo all'amministrazione di non sottovalutare questo problema e di agire tempestivamente, in modo tale da rendere la nostra meravigliosa Palermo ancora più bella.