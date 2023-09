Discarica in via Emilio Greco alla Zisa

Ormai sono mesi che in un tratto di via Emilio Greco, Zisa Nuova a Palermo, è stata creata una discarica a cielo aperto che non viene mai rimossa dalla RAP, nonostante nel tratto di strada in questione sia anche presente una colonia felina, che seguo come referente incaricata dal Canile di Palermo (ASP). Infatti tra i rifiuti esistenti oramai è quasi impossibile accedere alla postazione dei gatti. Come volontari diamo il nostro contributo gratuito per la gestione dei randagi, ma sarebbe anche corretto che il Comune ci garantisce delle postazioni pulite e non degradate dove il cattivo odore è nauseante, e le zanzare proliferano in grande numero.