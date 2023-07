Discarica in via Altofonte: "Se qualcuno pensasse di bruciare i rifiuti, l'incendio arriverebbe ovunque"

Ancora una volta mi trovo a segnalare la discarica a cielo aperto in via Altofonte. Come si può vedere nelle immagini da giorni non viene effettuata la raccolta. Segnalo che la discarica crearasi è accanto ad un terreno molto esteso. Se qualche buon tempone dovesse pensare di incendiare i rifiuti per sopperire alle mancanze della municipalità, le fiamme non avrebbero alcun ostacolo per prendere anche la vegetazione. E siccome di incendi già ne abbiamo avuti troppi e di cretini ne siamo pieni...