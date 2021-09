Noce, da mesi una discarica davanti a una scuola elementare

Gallery



Da diversi mesi che la situazione in fondo La Manna, zona Noce, va peggiorando per quanto riguarda i rifiuti che dovrebbero essere ritirati dalla Rap. Nonostante diverse segnalazioni la situazione non cambia. E' diventato impossibile aprire le finestre di casa a causa del cattivo odore che emanano i rifiuti, di fronte a questa “discarica di rifiuti” c’è anche una scuola elementare e mi sembra disgustoso che davanti ci sia questa situazione.