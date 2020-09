Rifiuti, ingombranti, eternit e mobili vecchi: discarica "perpetua" in corso Scinà

La storia di perpetua mentre è legittimo chiedersi cosa abbiano fatto ad oggi Rap, l’Amministrazione comunale e la polizia municipale, così come da tre anni a questa parte per via della Cera angolo Corso Scinà, a pochi metri dal teatro Politeama e dal porto della città di Palermo quando veniva segnalata la costante discarica abusiva di rifiuti, ingombranti, eternit, mobili vecchi, materiale di risulta e quant’altro, con espressa richiesta di presidio del sito integrato da installazione delle telecamere.

Cambiano giornalmente le immagini dei rifiuti, ma la storia si ripete ed il prospetto laterale del palazzo continua ad essere rovinato col consenso del Comune, che dimostra di condividere questo tipo di dignità che gli indegni conferiscono allo stabile, per il quale i condomini saranno costretti a chiamare in causa il Comune per il risarcimento dei danni stante la condotta omissiva e favoreggiatrice determinata dalla incapacità di impartire l’educazione civica a chi dimostra di non conoscerla alla stessa stregua di quelle capacità che si dimostra di possedere per la gestione delle discutibili ztl.