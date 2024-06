Albergheria, la discarica dimenticata di via Tesauro simbolo di degrado e inciviltà

Gallery



La via Francesco Paolo Tesauro all'Albergheria si trova in uno stato pietoso da diverse settimane. La puzza è indescrivibile e fra i rifiuti si trovano addirittura i resti di una vasca per idromassaggio, un genere di lusso arrivato chissà da quale quartiere "bene" di Palermo.

Ancora una volta dobbiamo provare solo una grande vergogna in quanto la suddetta via è un percorso obbligato per i turisti che vanno a visitare il Mercato di Ballarò e le altre bellezze nei dintorni, come la Chiesa del Gesù e quella del Carmine Maggiore, che ha la cupola tra le più belle d'Italia e la più bella di Palermo. Una discesa nell'inferno del degrado per potere accedere ai meravigliosi tesori custoditi in una discarica a cielo aperto.

Giovanni Moncada - Associazione Comitati Civici Palermo