In via Giovanni Evangelista Di Blasi, di fronte all'istituto Corradini Marcellino, vari incivili continuano a buttare sacchetti ed ingombranti sul marciapiede dove fino a qualche mese fa vi erano due cassonetti per immondizia. Cassonetti che in realtà sono stati spostati di appena 10 metri. Basterebbe controllare i vari sacchetti e sanzionare questi incivili.