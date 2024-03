Valdesi, l'aiuola di via Mattei trasformata in discarica

In via Mattei a Valdesi, quella che fino a qualche anno fa era una normale aiuola con un grande albero e due palme ai lati, è diventata con il passare degli anni una vera discarica. La colpa non è soltanto dei "panormosauri" che quotidianamente conferiscono rifiuti di ogni genere, materiali edili, mobili, materassi, potature alberi ecc…, che attirano “cercatori di tesori” in Moto Ape di ordinanza che rovistano e mandano tutto all’aria pur di trovare l’agognato bottino.

I maggiori responsabili sono gli addetti alla raccolta dei rifiuti che hanno trasformato quello che un tempo era un normale centro di conferimento per i residenti in un centro di stoccaggio di cassonetti di ogni genere (2 per il vetro, 2 per plastica, 2 per indumenti, 1 per la carta e 8 per l’indifferenziata!). La soluzione non è spostare i cassonetti altrove, la tanto sbandierata raccolta differenziata con annessa consegna dei contenitori a macchia di leopardo non è ancora partita, non esiste una sola telecamera che possa fungere da deterrente e multare, di conseguenza, i trasgressori. Per favore istituzioni fate qualcosa, per favore vivai che avete la vostra attività a poche decine di metri adottate questa aiuola e fatela ritornare com’era prima.