Discarica abusiva in via Mattei

Via Mattei angolo via Collotti · Palermo

Via Mattei angolo via Collotti · Palermo

Qualche incivile ha depositato in via Mattei un cassone forse da cantiere che è stato prontamente utilizzato da altri incivili per creare un accumulo di rifiuti anche pericoloso di sera perché in prossimità della curva. Spero venga presto rimosso anche perché lo trovo non rispettoso di un luogo distante pochi metri in cui quasi quotidianamente dei genitori vengono a ricordare il proprio figlio prematuramente scomparso... Grazie, Maria De Vito