Discarica a cielo aperto in via Telesino

Ci troviamo in Via Alessandro Telesino, al civico 81, le campane che vedete nella foto sono perennemente circondate da cumuli di sacchi abbandonati, tutto ciò dà vita a delle vere e proprie discariche. Le campane risultano inutili, visto e considerato che nonostante vengano svuotate periodicamente, gli incivili continuano ad abbandonare i loro sacchetti, contenenti plastica e vetro, ai piedi e attorno ad esse. Ho inviato tante pec alla Rap, esponendo il problema, ma nessuna di esse è stata mai presa in considerazione. Chiedo, ancora una volta, che le campane vengano rimosse, non solo per evitare di assistete ad uno spettacolo alquanto indecoroso, che deturpa la via, ma anche per la sicurezza dei residenti che sono costretti a camminare tra plastica e vetro.