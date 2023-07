Discarica in via Pierpaolo Pasolini: "Ogni giorno un rifiuto speciale nuovo"

Gallery



Scrivo questa segnalazione in quanto sia l'ufficio relazioni col pubblico e sia la segreteria del sindaco, non danno segni di vita da mesi e mesi. L'unica risposta avuta dall'Urp è stata circa 3 anni fa quando io stesso suggerì l'installazione di telecamere in zona affinché riprendessero e multassero gli incivili che ogni giorno ci fanno trovare queste belle sorprese. Le telecamere sono state installate, ma dopo una settimana le hanno scippate. Questa è la situazione in via Pier Paolo Pasolini, via trafficata quotidianamente sia da pedoni sia sa automobilisti. È un vero schifo! Ogni mattina compare un rifiuto speciale nuovo: ieri dei materassi, oggi un bel recipiente di eternit. Cosa si deve fare? Noi residenti siamo schifati da questo schifo. Anche perché in quella via (così come tutta la zona) non si vede uno spazzino dai tempi delle ultime elezioni. Chissà come mai. Vedremo se con la segnalazione a PalermoToday si muoverà qualcosa.