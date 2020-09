"La discarica a cielo aperto di viale Michelangelo: emblema di una periferia dimenticata"

Voglio segnalare la situazione di profondo degrado in viale Michelangelo ove è presente una vera e propria discarica a cielo aperto: materassi, scaldabagni, mobili e tutto di più, impediscono il passaggio dei pedoni, costretti a riversarsi nella strada benchè il marciapiede sia ben ampio. È possibile che nel 2020 non si riesca a trovare una soluzione? Un piano di intervento funzionale? Non si può relegare tutto al buon senso cittadino perché in molti casi, come se n' è avuta dimostrazione manca. Chi di dovere faccia qualcosa per ridare dignità ad una città così bella e storica come Palermo.