Il disastro della riserva di Capo Gallo dopo gli incendi: "Salviamo questo tesoro"

Dopo circa un anno, oggi ho deciso di fare una passeggiata in bici alla riserva di Capo Gallo, lato Sferracavallo. Mi si è stretto il cuore: uno dei siti naturalistici più preziosi e sorprendenti nei dintorni di Palermo, è ridotto in uno stato a dir poco vergognoso. Gli incendi estivi si sono sommati all'incuria: appena giunti all'ingresso la tabellazione è illeggibile, le staccionate in legno di delimitazione dei sentieri carbonizzate, il fondo della viabilità inciso dalla pioggia è pieno di pietre, muretti a secco franati, piante morte bruciate non eliminate.

Da un panorama immerso nella quiete e nel verde della flora mediterranea, siamo piombati in un girone dantesco, testimone della nostra determinazione verso l'autodistruzione. Salviamo la riserva, facciamo una petizione o adottiamo qualsiasi altra iniziativa! Non possiamo assistere impotenti a un tale sfacelo. Si parla sempre di fondi europei per l'ambiente e questo è il risultato! Allego una foto di oggi di uno dei pochi lembi di flora ancora superstiti.