Abitare in zona stadio: "Perché il caos quando gioca il Palermo e tutto in ordine con Vasco Rossi?"

Abito nei pressi di piazza Giovanni Paolo II meglio conosciuta come piazza Alcide De Gasperi e vivo periodicamente l’atmosfera delle partite del Palermo. Sono giornate quelle senza regola alcuna. Le macchine e le moto sono posteggiate ovunque sui marciapiedi, sulle aiuole, davanti ai passi carrabili, gli scivoli per i disabili. Se provi a chiedere d’intervenire ad un agente della polizia municipale e quello ti guarda tra lo stranito e il disturbato allargando le braccia e continuando a ripetere che lui non può intervenire perché ha l’ordine di non muoversi da quella posizione. Quante volte ho assistito a scene raccapriccianti di condomini prigionieri delle sbarre dei cancelli condominiali, o ambulanze bloccate e impossibilitate a raggiungere l’ospedale Villa Sofia. Niente di tutto questo invece nei due giorni dei concerti di Vasco Rossi. Nessuna auto posteggiata sui marciapiedi, l’isola di aiuole della piazza completamente sgombra con solo i monopattini schierati in perfetto ordine. Polizia Municipale e forze dell’ordine efficienti come nei paesi del centro e del nord Europa. Quindi sorge spontaneo chiedermi perché tutta questa solerzia per un evento musicale nel quale la città di Palermo si è distinta per organizzazione e gestione dell’evento? Perché tanta disorganizzazione e sciatteria nella gestione degli eventi sportivi?