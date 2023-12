San Lorenzo, protestano i residenti di via Villa Giocosa: "Ingorghi a causa di una scuola"

Ogni giorno noi abitanti della via Villa Giocosa, a San Lorenzo, siamo praticamente prigionieri in casa a causa della presenza di una scuola privata che causa ingorghi in concomitanza con l'orario di ingresso e di uscita dei bambini. La strada, nel tratto compreso tra la piazza san Lorenzo e la via Ingegneros, è molto stretta e non consente nemmeno la sosta temporanea. Perché i vigili non vengono a verificare la situazione che in caso di emergenze potrebbe rivelarsi pericolosa? Attendiamo fiduciosi.