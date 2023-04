Via Leonardo da Vinci-via Uditore: "L'incrocio della vergogna"

Oggi vorrei denunciare una sistuazione ormai insostenibile da anni e peggiorata ulteriormente dopo le ultime modifiche ai semafori. L'incrocio in questione via uditore 9/e -via l.Da Vinci é ormai diventato sinonimo di degrado, anarchia e inciviltà totale per la viabilità. Quello che ai più potrà sembrare la "normale attività di traffico in una delle periferie di palermo" in realtà é un problema serio e un grave pericolo anche per la sicurezza dei cittadini che ogni giorno rischiano incidenti, mettono in difficoltà il traffico, bloccano il tram e persino i veicoli di soccorso che sfruttano la corsia del tram per divincolarsi. Per spiegare dovrò purtroppo dilungarmi un po'.

Il problema in questione nasce a monte, il suo preludio l'ha avuto con la gestione improponibile dei semafori della rotonda che collega la laterale di viale regione (direzione trapani) con via Leonardo da Vinci, una gestione che ha dell'osceno anche in presenza di vigili in quanto uno dei due semafori viene lasciato con il rosso per un eternità e letteralmente 5 secondi con il verde (causando su viale regione code inverosimili, nervosismi, scatti d'ira da parte dei conducenti che convinti di smuoversi prima scattano al semaforo anche quando sono in coda rischiando costantemente di tamponare qualcuno o colpire qualche altro "genio" che ha la felice idea di fare lo slalom con il motore sbucando dal nulla. Tutto ciò si traduce in gente che devia e fa il giro prendendo la svolta direzione piazza Campolo per poi tornare (creando l'ulteriore "tappo" all'intersezione di via Leonardo da Vinci direzione parco uditore).

Ovviamente questo lato ha inciso non poco sulla viabilità dell'incrocio di cui voglio parlarvi (dato che ovviamente i due tappi hanno da sempre causato la coda in via Leonardo da Vinci) Negli anni, chi gestisce i semafori ha deciso di introdurre il semaforo a 3 tempi all'incrocio uditore - Leonardo da Vinci, che in una città civile e normale sarebbe anche una cosa valida in quanto aiuterebbe il traffico a seguire una regola. Purtroppo a Palermo così non è. Questo semaforo ha portato solo anarchia totale, specialmente per chi transita su via l. Da vinci. Questi ultimi, se ne fregano letteralmente del semaforo, sia con la coda che con la strada libera, anche con il rosso e spesso anche senza guardare più di tanto si lanciano al transito dell'incrocio, rischiando costantemente che qualcuno con il verde passi e li prenda in pieno e rischiando anche spessissimo di investire pedoni (anche se questi transitano con il verde acceso, e posso confermarlo io in quanto sono quasi stato investito da un audi che ha anche avuto la dignità di fermarsi a urlarmi contro come se il torto fosse mio).

Questi geni, in caso di coda, non hanno neanche la dignità di lasciare libero l'incrocio, che sia bloccato già, libero, con giallo o rosso che sia, loro hanno sempre la felice idea di buttarsi al centro dell'incrocio, nonostante spessissimo chi viene dagli altri lati con il verde magari gli suoni per avvertirli che non è il loro turno di passare, ricevendo in tutta risposta gesti incomprensibili, parolacce, facce finte dispiaciute come a dire "eh vabbè io ero certo di passare anche se tutto era fermo, ma ormai anche se dietro sono libero mica ti posso far passare). Chi viene da via uditore di contro fa altrettanto spesso e volentieri, ma nella maggior parte dei casi si ritrova vittima di chi transita su via Leonardo da Vinci. Quasi giornalmente chi dovrebbe attraversare, resta imbottigliato nella corsia del tram per qualcuno che decide all'ultimo di avanzare dal lato via l.da vinci con il rosso e accodarsi a centro dell'incrocio.

Ne consegue che si blocca il traffico perché poi a ruota dopo il primo tutti si lanciano al centro del semaforo, e si bloccano i binari del tram che a loro volta bloccano il tram stesso ed eventuali ambulanze o pattuglie di polizia che passano dai binari (inverosimile che neanche le pattuglie che passano con una certa frequenza, a oggi, abbiano segnalato a chi di dovere e ritenuto opportuno un qualche tipo di intervento). Insomma, questa situazione è diventata davvero insostenibile e va avanti da almeno un anno, tutti i giorni a qualsiasi ora ...quando si deciderà qualcuno a risolvere definitivamente questo problema? L'altro giorno due persone sono anche quasi arrivate alle mani per questa situazione... tutto ciò è vergognoso.