Viale Regione, all'incrocio con via Perpignano semaforo "eterno" per i pedoni

Desidero segnalare il grande disservizio del semaforo (lato Monte) di viale Regione Siciliana incrocio via Perpignano. Questo è il caos che si crea giornalmente e a volte anche di più in questo semaforo dove bisogna aspettare troppo troppo tempo prima che scatti il verde per i pedoni creando un assembramento specialmente in questo periodo. Nonostante il continuo pigiare il pulsante apposito di prenotazione da parte dei vari pedoni che si accumulano nell'attesa, bisogna aspettare anche oltre i 10 minuti. I tecnici che effettuano gli interventi infatti non riescono a comprendere che dovrebbero intervenire proprio nell'organizzazione delle tempistiche, invece di aggiustare puntualmente il pulsante usurato o rotto per l'impazienza delle persone. Spero che con il vostro intervento possano finire queste lunghe attese per noi utenti che passiamo viale Regione anche quattro volte al giorno.