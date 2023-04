Pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia: "Oltre 3 ore d'attesa per poi essere mandati in un altro ospedale"

Se malauguratamente vostro figlio sta male ed ha bisogno del pronto soccorso, non andata a Villa Sofia. Non serve a niente! Oggi mio figlio di 5 anni cadendo si è fatto un taglio sulla fronte e siamo andati al pronto soccorso: dopo tre ore e mezzo inutili d'attesa, c'è stato detto di andare all'Ospedale dei Bambini.

Dircelo prima no? O è il cittadino che deve valutare in quale ospedale recarsi in base alla gravità della situazione?