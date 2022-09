Ho un bambino disabile che porto in terapia o in ospedale e ogni giorno ho un grande disagio devo aspettare oltre un'ora alla fermata l'autobus 212 a Ciaculli. Aspettiamo col caldo, con la pioggia o con il vento. E' inaccettabile. L'Amat sostiene di non avere colpe, perché mancano autisti e mezzi. Ma le conseguenze le paghiamo noi, e nessuno fa niente per risolvere questo disagio.