"Grazie ai medici dell'Ismett e de La Maddalena che hanno salvato la vita a mio figlio disabile"

Riceviamo e pubblichiamo

Mi chiamo Romina e sono la madre di Salvatore, un ragazzo disabile che ha rischiato la vita per una complicanza tiroidea. Un gozzo multinodulare voluminoso che ha deviato e ridotto severamente il lume tracheale e che poteva da un momento all'altro portarlo al decesso per soffocamento. Salvatore soffre di una malattia genetica rara, con sintomi importanti, compresi attacchi epilettici.

Molti mi avevano consigliato di andare fuori dalla mia città, ma prima di prendere una decisione del genere ho voluto fare delle visite qui a Palermo. Si parla quasi sempre male della nostra sanità, e spesso purtroppo è così, ma è anche doveroso dare merito a chi salva le vite umane: il mio endocrinologo Marco Giammanco mi ha indirizzato verso la clinica La Maddalena per un preintervento che serviva ad impiantare una protesi tracheale, ma dopo un consulto multidisciplinare i medici hanno ritenuto opportuno non farlo perché ad altissimo rischio. Immediatamente, Federico Pastore, anestesista della clinica, si è messo in comunicazione con l'Ismett proprio per la complessità dell'intervento. Siamo stati trasferiti in ambulanza da La Maddalena all'Ismett il 4 ottobre, giorno del compleanno di Salvatore.

Il 5 ottobre, mi chiamano i medici che dovevano operare mio figlio, avvisandomi che il rischio era altissimo, ma dicendomi anche che non facendo l'intervento il rischio era praticamente lo stesso e nel giro di pochi giorni mio figlio rischiava il decesso per soffocamento. A quel punto avevo una sola scelta: cercare di salvare la sua vita, quindi ho firmato le autorizzazioni con il cuore a pezzi ma comunque con una speranza. Alle 13.30 accompagno mio figlio accanto alla sala operatoria e vado nella hall, insieme alla mia famiglia... Il resto lo lascio immaginare, sono momenti angoscianti e speranzosi nello stesso tempo.

Ora voglio ringraziare perché se mio figlio è vivo è grazie a degli angeli in camice, ovvero l'équipe medica di cardiochirurgia e chirurgia toracica dell'Ismett composta da Alessandro Bertani, Michele Pilato, Pia Ferrigno, Maria Scarlata e tutti gli altri che hanno contribuito a salvare mio figlio. E' stato un intervento chirurgico straordinario durato circa 7 ore con cui i medici hanno rimosso un gozzo dal peso di 813 grammi. Grazie di cuore, il cuore di una mamma. Grazie Ismett, grazie La Maddalena per la collaborazione e naturalmente grazie anche a Dio. Ci tenevo a raccontare questa storia di buona sanità palermitana, che ha avuto un lieto fine perché l'unione fa la forza e penso che bisogna dare risalto anche a ciò che è positivo e non parlare non solo quando è negativo.