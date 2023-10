Da diversi giorni non è possibile prenotare un vaccino al sito dell'Asp perché non funzionante. Quando scrivi tutti i dati e poi fai invio appare errore come da screenshot allegato. Provate diverse postazioni telematiche stesso errore. Si è informato pure l'Urp di via G. Cusmano, ma a oggi non risolvono il problema urgente e creano un disagio per chi deve fare un richiamo.